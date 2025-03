Paralimpiadi: cambia l’Arena di Verona, su in ascensore per una vista “inclusiva”

Verona, countdown per la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi: in Arena si salirà con l’ascensore.

A meno di un anno dalla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2026, Verona si prepara per questo evento storico e inclusivo: in Arena si salirà con l’ascensore. Il sindaco Damiano Tommasi ha da poco ricevuto una delegazione della Fondazione Milano Cortina 2026 e del Comitato Paralimpico Internazionale per discutere i progetti di accessibilità legati all’Arena e alle infrastrutture cittadine.

Tra gli ospiti d’onore, il presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, Andrew Parsons, e il vicepresidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Luca Pancalli. Con loro, anche atleti paralimpici di spicco come Stefano Raimondi, Davide Bendotti, Giulia Ghiretti e Martina Caironi, simboli di un movimento che promuove lo sport come strumento di inclusione.

L’ascensore in Arena.

Uno dei punti chiave dell’incontro è stata la riqualificazione dell’Arena di Verona, il monumento millenario presto diventerà accessibile anche alle persone con disabilità.

L’intervento prevede la realizzazione di un ascensore nell’arcovolo 65, con sbarco sulla terrazza dell’Arena e collegamenti interni per garantire una fruizione autonoma a tutti i visitatori. Inoltre, verranno installate rampe di accesso, corrimano e passerelle per migliorare la mobilità all’interno del monumento.

Lavori in corso.

I lavori per rendere accessibile l’Arena inizieranno a novembre, mentre già dalla primavera partiranno gli interventi per migliorare i percorsi cittadini, collegando la Stazione di Porta Nuova e i parcheggi con Piazza Bra.