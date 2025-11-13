Lutto nel giornalismo, si spegne la voce di Paolo Orlandi: ha raccontato le emozioni dello sport veronese.

Il giornalismo sportivo veronese si stringe per la scomparsa di Paolo Orlandi, figura storica dell’informazione locale: aveva 81 anni. Nonostante si fosse da tempo ritirato a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, il suo ricordo rimane legato alle frequenze radiofoniche e televisive della sua amata Verona.

Orlandi è stato per anni un punto di riferimento per gli appassionati, distinguendosi per la sua passione contagiosa e la capacità di narrare le gesta sportive con autentica partecipazione. La sua voce ha accompagnato momenti importanti dello sport scaligero.

Seguì la storica prima stagione della Vicenzi Biscotti nel campionato di A2, anche durante il “periodo di esilio” della squadra a Padova. Ma il suo orizzonte era vasto: esperto di rugby, ha saputo portare il fascino di questa disciplina nelle case dei veneti. Non mancava, ovviamente, il calcio: le cronache e gli approfondimenti sulle vicende di Hellas Verona e Chievo hanno arricchito per anni il palinsesto di emittenti veronesi.

La salma si trova nella camera mortuaria dell’Ospedale San Sebastiano di Correggio. Le esequie saranno sabato 15 novembre alle ore 10:30 nella chiesa Santa Maria Regina di Verona. Dopo la funzione, Paolo Orlandi verrà cremato e le ceneri saranno tumulate nel cimitero di Quinto di Verona.