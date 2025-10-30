Meno 100 giorni a Milano Cortina: il sogno olimpico di Verona

Nel cuore di Verona arde la Fiamma delle Olimpiadi: mancano 100 giorni a Milano Cortina 2026.

A soli 100 giorni dall’attesa cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina, l’Italia si unisce nel conto alla rovescia, con Verona pronta ad accendere i riflettori sul gran finale. L’Arena di Verona sarà infatti la cornice della cerimonia di chiusura, un momento simbolico che vedrà il Paese passare il testimone alla prossima edizione dei Giochi. Lo start sarà il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano.

L’annuncio è arrivato in occasione dell’evento celebrativo a Palazzo Lombardia, alla presenza, tra gli altri, del presidente della Fondazione Milano Cortina 2026, Giovanni Malagò, e del ceo Andrea Varnier.

Il Simbolo di Verona e la Legacy Nazionale.

Milano Cortina 2026 segna il ritorno dei Giochi Invernali in Italia a vent’anni da Torino 2006, e si presenta come l’espressione di un “nuovo spirito italiano, giovane, dinamico e vibrante“. La scelta di coinvolgere l’Arena di Verona per la chiusura sottolinea l’ambizione di un progetto capace di unire territori diversi in una visione comune, abbracciando non solo le Alpi, ma anche il cuore storico e culturale del Paese.

Come ha sottolineato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, l’obiettivo è rendere questi Giochi “davvero ‘nostri’, condivisi, partecipati“. Questa visione di inclusività e unità trova la sua massima espressione anche a Verona, che pur non ospitando competizioni sportive, si posiziona come luogo chiave per la celebrazione finale.

Novità: podi e un tedoforo a 4 zampe.

Durante l’incontro sono state presentate importanti novità che scandiranno la marcia di avvicinamento ai Giochi.

Podi Ufficiali: Svelati i podi ufficiali dei Giochi Olimpici e Paralimpici. Realizzati in legno e metallo, uniscono design contemporaneo e artigianato italiano, con un focus su modularità e piena accessibilità, grazie a rampe e cordoli anticaduta pensati per gli atleti paralimpici.

Legacy e Sostenibilità: Grazie a una partnership con P&G ed Esselunga, i podi avranno una seconda vita, assegnati a società sportive dilettantistiche che promuovono la pratica inclusiva in tutta Italia.

I 12 Nuovi Tedofori: Sono stati annunciati i 12 Digital Ambassador di Milano Cortina 2026 che avranno l’onore di portare la Fiamma Olimpica. Tra loro figurano gli attori e conduttori radiofonici Gli Autogol e un inedito “Digital Ambassador a quattro zampe“, il cane Chico.

Screenshot

Il viaggio della Fiamma.

Il Viaggio della Fiamma prenderà il via da Roma il 6 dicembre 2025, dopo l’accensione ad Olimpia, in un percorso lungo 63 giorni che culminerà nella Cerimonia di Apertura a Milano, prima di arrivare a Verona per il gran finale.

La pasta Olimpica.

A sugellare l’unione tra sport e identità italiana, il Comitato Olimpico Internazionale ha promosso un progetto unico: la Olympic Rings Pasta. Un formato di pasta che riprende i cinque cerchi Olimpici come omaggio al saper fare e alla convivialità italiana. Lo chef tre stelle Michelin Enrico Cerea ha contribuito all’iniziativa, creando una ricetta ispirata ai sapori alpini e ai colori d’Italia.