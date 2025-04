Operazione della Guardia di finanza nella Bassa veronese: maxi sequestro di pellet contraffatto, denunciata una persona.

Migliaia di sacchi di pellet contraffatto: la Guardia di Finanza di Verona ha scoperto gravi irregolarità nella vendita di pellet da parte di una società della Bassa veronese. L’azienda commercializzava il prodotto utilizzando indebitamente il marchio di qualità ENplus, pur non rispettando gli standard previsti. I sacchi riportavano dati ingannevoli sul potere calorifico, indicato come ben superiore a quello reale, e l’origine del pellet, che in realtà proveniva da paesi extra Ue e da fornitori non certificati.

L’operazione si è conclusa con il sequestro di 16.889 sacchi di pellet, ciascuno del peso di 15 kg, contrassegnati da marchi contraffatti e caratteristiche non rispondenti a quanto dichiarato, e di ulteriori 9.578 sacchi privi delle obbligatorie indicazioni in lingua italiana. Il legale rappresentante della società è stato denunciato per frode nell’esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.