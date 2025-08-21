Incidente in via Bionde a Verona, auto si ribalta e finisce contro un capitello a bordo strada: ferita una ragazza di 25 anni.

Incredibile incidente nella serata di ieri, mercoledì 20 agosto, a Verona: erano da poco passate le 22 quando in via Bionde, all’altezza del civico 100, proprio dove la strada presenta una doppia curva stretta, una Opel Meriva condotta da una 25enne è uscita di strada in modo autonomo, ribaltandosi su un fianco e andando a sbattere contro un capitello.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del Suem 118, i vigili del fuoco e due pattuglie della polizia locale di Verona per i rilievi del sinistro. La dinamica è in corso di accertamento da parte del Nucleo infortunistica, mentre la donna ferita non è in pericolo di vita. Danneggiato il capitello a bordo strada, ora transennata ma percorribile.