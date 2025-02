Camion frigo si ribalta nella notte in Transpolesana, due i feriti

Incidente lungo la Transpolesana, camion si ribalta nella notte.

Incidente lungo la Transpolesana 434 nella notte tra martedì e mercoledì: secondo quanto ricostruito intorno alle 3 un camion frigo si è ribaltato, per cause ancora da accertare, mentre si trovava all’imbocco della tangenziale Sud in direzione Borgo Roma.

Il mezzo pesante si è adagiato su un fianco lungo il curvone. Gravi i danni alla cabina che risulta completamente distrutta, mentre il conducente è risultato negativo ai controlli etilometrici. Gli specialisti della Squadra Controllo Autotrasporto della polizia locale di Verona sono già al lavoro per verificare i tempi di guida dell’autista per l’attività svolta nei 56 giorni precedenti il sinistro, invece di quella relativa a solo 28 giorni, vigente fino allo scorso dicembre. Verrà analizzato il cronotachigrafo digitale installato a bordo del mezzo.



Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del Suem 118 con ambulanza e automedica. Le due persone che erano a bordo del camion sono state trasportate in codice giallo all’ospedale di Borgo Trento. Al vaglio della polizia locale le cause del ribaltamento.