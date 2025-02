Ubriaco al volante, si scontra con un’altra auto e fugge: rintracciato e denunciato

Era ubriaco al volante, dopo essersi scontrato con un’altra auto è fuggito: rintracciato dalla polizia locale di Verona e denunciato.

Era ubriaco al volante, ha tentato la fuga dopo l’incidente ma è stato rintracciato e denunciato dalla polizia locale di Verona. A mezzanotte della notte tra martedì e mercoledì una chiamata alla polizia locale di Verona ha segnalato in strada Rodigina un incidente tra una Ford Focus e un’altra Ford che fuggiva dopo lo scontro in direzione Verona, lasciando sul posto pezzi di specchietto e dell’auto.

Le immediate ricerche del veicolo da parte degli agenti hanno portato a individuare in via Legnago il veicolo, una Ford Focus, con a bordo il conducente, 60enne, in condizioni alterate, risultato positivo all’etilometro con un tasso alcolemico di oltre 1,50 gr/l. E’ subito scattata la denuncia penale e il sequestro del mezzo, che verrà confiscato.