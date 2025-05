Tragedia sfiorata in Tangenziale Sud a Verona: 23enne estratto dalle lamiere dopo l’incidente.

Schianto nella notte: paura lungo la Tangenziale Sud di Verona, dove poco prima della mezzanotte di lunedì un violento incidente che ha visto coinvolte due automobili. Uno dei veicoli, dopo l’impatto, è finito contro una struttura in cemento armato, subendo gravi danni.

Il tutto è successo nel tratto di strada compreso tra i due sottopassi all’altezza del chilometro 3.8, noto agli automobilisti per la sua pericolosità e già teatro in passato di altri episodi simili. Le auto, due Bmw, si sarebbero toccate per cause ancora in fase di accertamento.

Ad avere la peggio è stato un 23enne, rimasto incastrato nell’abitacolo della sua auto dopo essere finito contro il basamento del sovrappasso. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno provveduto a liberarlo dalle lamiere. Poi è stato trasportato all’ospedale di Borgo Trento dagli operatori del 118. Le sue condizioni, sebbene serie, non sono considerate critiche. Illeso l’altro conducente, che è stato sottoposto ai test previsti risultando negativo all’alcoltest.