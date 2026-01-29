Autostrada A4, incidente frontale all’altezza di Soave: un morto e un ferito grave.

Tragedia sulla A4: scontro tra 2 auto, un morto e un ferito grave è il bilancio dell’incidente frontale nella notte di giovedì 29 gennaio. È successo lungo l’autostrada A4 in direzione Venezia. Il sinistro è avvenuto intorno all’01:10 nel tratto compreso tra i caselli di Verona Est e Soave.

Nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, il bilancio è di un morto e un ferito in codice rosso. Secondo quanto ricostruito, una Fiat Panda condotta da un 57enne di Castel d’Azzano ha tamponato una Seat Leon, in quel momento ferma sulla carreggiata, alla guida della quale si trovava un cittadino di origini albanesi, classe 1966. Non è chiaro il motivo per il quale la Seat si trovasse ferma sulla carreggiata, possibile l’ipotesi di un malore del conducente.

Sul posto è intervenuta la macchina dei soccorsi con quattro mezzi del Suem118, tra cui un’ambulanza infermierizzata, l’automedica e un’ulteriore ambulanza con soccorritori. La persona ferita in condizioni critiche è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Borgo Trento, mentre per il guidatore 57enne della Panda non c’è stato purtroppo nulla da fare.

Presenti sul luogo dell’evento anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli e la Polizia Stradale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, al fine di determinare l’esatta dinamica della collisione.