G7 Parlamenti a Verona, città blindata e divisa in aree: via al piano sicurezza

Verona si prepara ad ospitare il G7 del Parlamenti.

Verona si prepara ad ospitare il G7 dei Parlamenti, e scatta il piano della sicurezza. Il G7 dei Parlamenti a Verona inizierà con la cerimonia di apertura al Museo di Castelvecchio di Verona, alle 19 di giovedì 5 settembre. È previsto l’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e del presidente della Camera dei deputati Lorenzo Fontana, che presiederà il vertice.

Il programma.

Dopo la cerimonia di apertura di giovedì 5, alle 10 del giorno seguente – venerdì 6 settembre – Fontana aprirà i lavori nella sala consiliare di palazzo del Podestà. Alla sessione inaugurale parteciperà anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni e interverranno anche Roberta Metsola, presidente del Parlamento Europeo, e il presidente della Verkhovna Rada ucraina, Ruslan Stefančuk.

Seguiranno tre sessioni di lavori (a porte chiuse). La prima, dalle 10,30 alle 11,45, sarà dedicata a: “Sicurezza e sviluppo, nuovi equilibri geopolitici e accesso alle risorse strategiche”, con relatori lo speaker della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti Mike Johnson e Fukushiro Nukaga, speaker della Camera dei Rappresentanti del Giappone.

La seconda, dalle 11,45 alle 13, avrà come tema: “Il G7 per l’Africa e il Mediterraneo, le sfide comuni della stabilità e della crescita”. Alle 13 è in programma la family photo. Dalle 15 alle 16,30 è previsto l’inizio della terza sessione, dedicata a: “Intelligenza artificiale, Cybersicurezza e tutela degli interessi nazionali: il ruolo dei Parlamenti nella transizione digitale”. Al termine sarà adottata la dichiarazione finale e il presidente Fontana, con un discorso conclusivo, procederà anche al passaggio di consegne della presidenza del G7. In serata le delegazioni saranno all’Arena, per la partecipazione alla rappresentazione de ‘Il Barbiere di Siviglia’.

Il piano per la sicurezza.

Garantire la necessaria sicurezza del vertice preservando al massimo la vita dei veronesi e dei numerosi frequentatori della città è l’obiettivo principale delle 169 pagine dell’ordinanza di servizio firmata ieri dal Questore di Verona. Un articolato piano che tiene conto dell’esigenza di mettere in sicurezza un programma di tre giorni che interessa varie località della città e della provincia. Le bonifiche scatteranno già nelle prime ore del giorno 5 settembre e in attesa del presidente della Repubblica.

G7 Parlamenti a Verona: la città divisa in aree.

Nell’obiettivo di assicurare standard di massima sicurezza e garantire, al contempo, la vivibilità cittadina e la libertà di manifestare il proprio pensiero, il territorio interessato dal summit sarà suddiviso in tre aree (verde, gialla e blu – rispettivamente area di massima sicurezza, area riservata e area di rispetto) secondo un sistema a cerchi concentrici: più ci si allontana dall’area principale, meno forti sono le misure di sicurezza che verranno adottate.

1. Area verde : sarà la zona c.d. di massima sicurezza – perimetrata da apposite transennature – che ricomprenderà l’area interessata dall’evento e gli altri luoghi immediatamente adiacenti ad essa. L’accesso all’area verde sarà possibile solo previo passaggio attraverso varchi vigilati da personale delle Forze di Polizia che sarà preposto anche ad un’accurata attività di filtraggio.

L’ area verde di Castelvecchio sarà attiva dalle ore 12:00 alle ore 23:00 del 5 settembre.

sarà attiva dalle ore 12:00 alle ore 23:00 del 5 settembre. L’ area verde di Palazzo Scaligero sarà attiva dalle ore 8:00 del 5 settembre alle ore 18:00 del 6 settembre.

sarà attiva dalle ore 8:00 del 5 settembre alle ore 18:00 del 6 settembre. L’ area verde del Teatro Filarmonico sarà attiva dalle ore 15:00 alle ore 24:00 del 6 settembre.

sarà attiva dalle ore 15:00 alle ore 24:00 del 6 settembre. L’ area verde dell’Anfiteatro Arena sarà attiva dalle ore 15:00 alle ore 24:00 del 6 settembre.

sarà attiva dalle ore 15:00 alle ore 24:00 del 6 settembre. L’ area verde di Palazzo Maffei e Casa di Giulietta sarà attiva dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del 7 settembre.

sarà attiva dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del 7 settembre. L’area verde di Villa della Torre sarà attiva dalle ore 9:00 alle ore 15:00 del 7 settembre.

Area gialla e area blu.

2. 2. Area gialla : sarà l’ area c.d. riservata , che ricomprenderà i luoghi nelle vicinanze della zona interessata dall’evento e le aree impegnate da quelli ad esso correlati. All’interno della stessa non sarà consentito lo svolgimento di manifestazioni.

L’ area gialla cittadina sarà attiva dalle ore 19:00 del 4 settembre 2024 alle ore 19:00 dell’8 settembre 2024.

sarà attiva dalle ore 19:00 del 4 settembre 2024 alle ore 19:00 dell’8 settembre 2024. L’area gialla in Valpolicella sarà attiva dalle ore 7:00 alle ore 19:00 del 7 settembre 2024.

3. 3. Area blu : sarà l’ area c.d. di rispetto , all’interno della quale verrà consentito, previo preavviso al Questore ai sensi dell’art. 18 T.U.L.P.S., lo svolgimento di manifestazioni.

L’area blu cittadina sarà attiva dalle ore 19:00 del 4 settembre 2024 alle ore 19:00 dell’8 settembre 2024.

L’area blu in Valpolicella sarà attiva dalle ore 7:00 alle ore 19:00 del 7 settembre 2024.

Il centro di controllo.

Nella fase di gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica per il G7 dei Parlamenti a Verona il punto di riferimento fondamentale sarà il Centro per la Gestione della Sicurezza dell’Evento al fine di garantire l’efficacia del flusso informativo tra tutti gli organismi e le forze coinvolte a livello centrale e territoriale. Tale struttura autonoma, allestita a tale scopo accanto alla Sala Operativa della Questura, sarà quindi deputata al coordinamento di tutti i servizi, così come previsto da apposita direttiva del Capo della Polizia.

Il Centro sarà dotato di tecnologie di ultima generazione e di apparati che consentiranno la visione in tempo reale delle immagini del teatro operativo, così da poter conoscere con immediatezza il verificarsi e lo sviluppo di eventuali criticità.