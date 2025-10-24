Incendio devasta una villetta a Sommacampagna: due famiglie evacuate con l’autoscala. LE FOTO.

Paura nella notte del 24 ottobre in una villetta di via Guastalla a Sommacampagna: verso l’una un incendio è divampato all’interno della taverna.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco dalla sede centrale di Verona. A causa del denso fumo che aveva invaso il vano scala, i pompieri hanno dovuto evacuare le due famiglie residenti anche con l’aiuto dell’autoscala, riuscendo fortunatamente a portarle tutte in salvo. Nessuno è rimasto ferito.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’edificio sono durate circa tre ore. I danni provocati dal calore intenso sono risultati gravi, tanto che l’immobile è stato dichiarato non fruibile. Le famiglie sfollate hanno trovato temporanea ospitalità da alcuni parenti.

Sul luogo dell’intervento sono intervenuti anche i carabinieri e il personale sanitario, che ha verificato le condizioni dei residenti. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.