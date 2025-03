Frontale tra due auto ad Arzignano: un morto e un ferito

Frontale tra due auto ad Arzignano in provincia di Vicenza: un morto e un ferito

Questa mattina alle 9:55 ad Arzignano, in provincia di Vicenza, davanti al distributore Eni, lo schianto: due auto si sono scontrate in un frontale: un morto e un ferito.

Sul posto sono intervenuti tre mezzi di soccorso, tra cui un’ambulanza infermierizzata, un’auto medica e un elicottero. Nonostante i tentativi di rianimazione, una delle persone coinvolte è deceduta. L’altra, in codice verde, non ha necessitato di ospedalizzazione.

Sul posto anche polizia e vigili del fuoco per i rilievi e la messa in sicurezza della strada. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.