Allerta meteo a Verona e nel Veronese per il gran caldo che ci attende nel fine settimana, sabato e domenica da bollino rosso.

Il bollettino sul clima cittadino prevede per domani, sabato 28 e domenica 29 giugno un’allerta rossa a Verona con punte massime percepite rispettivamente di 35 e 36 gradi; ci aspettano giornate da bollino rosso nel Veronese.

Il Comune di Verona ricorda alla popolazione tutte le iniziative pensate per rispondere ai bisogni delle persone più fragili in questi mesi. Il piano si articola in una serie di azioni coordinate che includono assistenza sanitaria e supporto sociale, servizi telefonici attivi e centri di comunità aperti e facilmente accessibili. I numeri verdi, i servizi di continuità assistenziale (ex Guardia Medica), quelli di telesoccorso, i servizi di assistenza medica estiva si estendono anche al Farmaco Pronto realizzato in collaborazione con le farmacie del territorio.

Tutti quanti, i servizi e le iniziative con relativi contatti (numeri di telefono e mail) sono raccolti in un depliant che è stato distribuito nelle farmacie cittadine ed è reperibile anche sul sito.

Il depliant include anche alcuni consigli pratici per affrontare il caldo. Si raccomanda, in particolare, di non uscire nelle ore più calde della giornata, rinfrescare l’ambiente domestico, vestire indumenti leggeri, non modificare o sospendere le terapie in atto senza consultare il medico. Fondamentale è anche l’idratazione per contrastare gli effetti del caldo. Per chi non ha con sé dell’acqua fresca nè la possibilità di procurarsela, l’amministrazione ricorda che il territorio comunale è dotato di numerose fontanelle di acqua potabile, circa una quarantina, tutte in funzione e soggette a periodica manutenzione.