Calci e bottigliate contro un’auto dopo lo schianto, notte di follia in Valdonega

Verona, follia in Valdonega: calci e pugni contro un’auto dopo un incidente, denunciati tre giovani.

Hanno ripetutamente colpito un’auto in via Marsala con calci, gomitate e bottigliate, infrangendone i vetri e danneggiandone la carrozzeria, per poi scappare a bordo di un’altra autovettura. Gli agenti delle Volanti, allertati da alcuni residenti in zona svegliati dal trambusto, hanno però intercettato a poca distanza l’auto a bordo della quale erano fuggiti alcuni dei responsabili, che sono stati identificati e denunciati.

È accaduto nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 3, in via Valdonega. A finire nei guai sono stati due diciannovenni, entrambi denunciati per danneggiamento aggravato in concorso, e un ventiquattrenne che, pur non avendo preso parte all’azione violenta, avrebbe poi aiutato i due responsabili ad allontanarsi dal luogo del fatto, facendoli salire a bordo della propria auto, motivo per il quale è stato denunciato per favoreggiamento personale.

Cosa è successo.

Secondo le prime ricostruzioni, all’origine del gesto vandalico ci sarebbe un incidente causato dal guidatore dell’auto poi danneggiata, una Volkswagen Golf di colore bianco, che avrebbe dapprima tamponato l’auto a bordo della quale si trovavano i tre giovani denunciati, per poi andare a collidere anche con due auto in sosta in via Valdonega.

A quel punto, i passeggeri dell’auto tamponata sono scesi e, dopo aver raggiunto la Golf, hanno iniziato a colpirla ripetutamente, rompendone tutti i vetri e gli specchietti e danneggiandone la carrozzeria, per poi allontanarsi. I tre giovani denunciati, tutti cittadini di origine marocchina, non risultano residenti in provincia di Verona e soltanto il maggiore dei tre risulta già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona.