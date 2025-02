Bimbo di 10 anni infilzato con la gamba nella cancellata: è grave

Gravissimo incidente a San Gregorio di Veronella: per recuperare il pallone bimbo di 10 anni si infilza la gamba nella cancellata.

Paura nel pomeriggio di ieri, 7 febbraio, a San Gregorio di Veronella, quando un bambino di dieci anni è rimasto ferito cercando di recuperare un pallone da calcio finito in un cortile. Nel tentativo di scavalcare una recinzione alta circa un metro e mezzo, il piccolo ha perso l’equilibrio e si è infilzato la coscia destra su una delle punte metalliche della cancellata.

Le sue grida hanno attirato l’attenzione di passanti e clienti di un vicino negozio, che hanno tentato di calmarlo in attesa dei soccorsi. I sanitari, intervenuti rapidamente, hanno valutato il rischio di una lesione all’arteria femorale, rendendo necessaria l’azione dei vigili del fuoco di Lonigo e Caldiero, che hanno tagliato la recinzione per liberare il piccolo.

Il bambino, rimasto cosciente durante l’intervento, è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Borgo Trento a Verona, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi ma il piccolo non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.