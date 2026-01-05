Automobilista beccato e multato: abbatte 6 pilottini e fugge, tradito dalle telecamere.

Domenica mattina a Verona, tra via Marconi e Pradaval, un automobilista ha perso il controllo del mezzo in via Sant’Antonio, e ha letteralmente sradicato 6 pilottini parapedoni. Nonostante il fragore dell’impatto, il conducente ha scelto la via del silenzio, allontanandosi rapidamente dalla scena senza segnalare il danno alle autorità.

A giocare un ruolo decisivo è stato l’occhio elettronico della videosorveglianza. Le telecamere hanno infatti registrato ogni istante della carambola, permettendo alla polizia locale di risalire con precisione alla targa del veicolo. Per il responsabile è scattata una raffica di sanzioni: dalla perdita di controllo del veicolo al danneggiamento di opere stradali, fino alla violazione dell’obbligo di avviso alle forze dell’ordine previsto dall’articolo 189 del Codice della Strada.

Oltre alle multe, l’automobilista dovrà ora farsi carico integralmente delle spese per il ripristino dei sei pilottini.