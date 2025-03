Vola con l’auto nel canale, donna di 67 anni salvata da un passante

A Cerea una donna di 67 anni vola con l’auto nel fiume: salvata da un passante.

Attimi di paura questa mattina a Cerea, dove un’auto è finita nel fiume Menago, lasciando la 67enne alla guida, intrappolata nell’abitacolo. L’allarme è scattato alle 9:40, quando i vigili del fuoco di Legnago, con il supporto della sala operativa di Verona, sono intervenuti per soccorrere la donna che guidava la macchina.

Al loro arrivo, i soccorritori hanno trovato un passante che stava assistendo la signora, rimasta bloccata nel veicolo con l’acqua che le arrivava fino al torace. Con grande prontezza, i vigili del fuoco hanno utilizzato una barella spinale per estrarla dall’auto in sicurezza, prima di affidarla ai sanitari per le prime cure.

Nel contempo, una squadra fluviale e un’autogrù hanno lavorato per recuperare l’auto dal corso d’acqua. La donna, in possibile stato di ipotermia, è stata trasportata all’ospedale di Legnago per ulteriori accertamenti.

Sul posto è intervenuta anche la polizia stradale di Legnago, che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. Le cause dello sbandamento non sono ancora chiare, ma si ipotizza che un malore o una distrazione possano aver portato la conducente fuori strada.