Sorpresi in autostrada con 110 esemplari di uccelli protetti: tre denunciati

Viaggiavano sull’autostrada A4 con 110 uccelli di specie protette: in tre denunciati per cattura illecita e maltrattamenti.

Trovati con 110 esemplari vivi, nascosti in un furgone, di uccelli di specie protette o rigorosamente protette. Nello scorso fine settimana la polizia provinciale di Verona è stata allertata da una pattuglia della stradale della Sottosezione di Verona Sud, che aveva fermato e controllato, sull’A4 all’altezza di Sommacampagna, un mezzo con targa estera. All’interno, celati dietro diversi bagagli, gli agenti della stradale hanno rinvenuto alcuni scatoloni contenenti decine e decine di uccelli.

Il controllo degli animali, da parte degli agenti provinciali e del veterinario dell’Ulss 9, ha permesso di verificare che gli esemplari erano cardellini, fringuelli, verzellini e fanelli. Tutte specie protette o rigorosamente protette dalla convenzione di Berna sulla conservazione della vita selvatica e degli habitat naturali in Europa.

Per i tre passeggeri del veicolo è scattata una denuncia a piede libero per la cattura illecita in natura, ai fini di commercio illegale, di esemplari protetti. I tre sono stati anche denunciati, sempre in concorso, per maltrattamento di animali, derivante dalle condizioni in cui erano detenuti per il viaggio. Gli uccelli sequestrati sono stati affidati in custodia a un centro specializzato nel recupero della fauna selvatica.