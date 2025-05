T-Red Verona, pugno di ferro contro il rosso e la mancata assicurazione: multe salate in arrivo.

Dal 1° giugno Verona introdurrà un’importante novità nella gestione del traffico cittadino: quattro incroci saranno sorvegliati da nuovi dispositivi elettronici, i T-Red. Questi saranno pronti a rilevare in automatico le infrazioni più gravi. I sistemi in questione, i T-Red appunto, entreranno in funzione allo scoccare della mezzanotte e monitoreranno due comportamenti illeciti ben precisi: l’attraversamento con il semaforo rosso e la circolazione di veicoli privi di assicurazione.

Multe salate.

Le sanzioni previste sono decisamente pesanti. Per chi ignora il rosso, la multa parte da 167 euro, a cui si aggiunge la decurtazione di sei punti dalla patente (raddoppiati a dodici se si tratta di un neopatentato). Ancora più severo il trattamento riservato a chi viene colto alla guida senza copertura assicurativa: l’ammenda raggiunge gli 866 euro, con l’aggravante della perdita di cinque punti patente. Per i neopatentati anche in questo caso i punti sottratti raddoppiano. In aggiunta, è previsto il sequestro del mezzo.

Chi commette entrambe le violazioni – passando col rosso e senza assicurazione – rischia quindi una sanzione complessiva che supera facilmente i mille euro, senza considerare le implicazioni amministrative come il fermo del veicolo.

Dove saranno posizionati.

Via Barana all’intersezione con via Rosa Morando .

all’intersezione con . Via Faccio in prossimità del Ponte San Francesco .

in prossimità del . Via Unità d’Italia nei pressi di via Porto San Michele .

nei pressi di . Viale Colombo all’incrocio con via Da Vico.

Solo con il rosso.

I T-Red sono progettati per attivarsi nel momento esatto in cui un veicolo oltrepassa la linea d’arresto con il semaforo già rosso. Non scattano, invece, se il conducente si trova già all’interno dell’incrocio al momento del cambio luce. Il giallo, che ha una durata di cinque secondi, resta escluso dall’automazione: solo un agente in presenza può contestare un’eventuale infrazione. Dal dicembre scorso infatti la multa per il giallo non può più essere comminata in modo automatico.