I giovani virtuosi sono “in Comune” a Povegliano: cosa hanno vinto

L’associazione Daya di Povegliano vince il premio “Giovani virtuosi in Comune”.

Sabato 1 febbraio a Villa Balladoro a Povegliano, una cerimonia speciale: il premio per il bando 2024 “Giovani Virtuosi in Comune”. L’iniziativa, promossa dall’associazione Comuni Virtuosi, valorizza le azioni positive di giovani under 35, mettendo in luce progetti innovativi e di grande impatto sociale.

Quest’anno, il riconoscimento nazionale è stato assegnato all’associazione Daya Aps, che opera in località Campagnole di Povegliano Veronese, con il programma “Frutti nuovi e cucine indipendenti”. Questo progetto unisce la coltivazione della terra allo sviluppo di percorsi di autonomia e inclusione per i giovani, offrendo opportunità concrete di crescita e riscatto sociale.

Asia Trambaioli, presidente dell’associazione Comuni Virtuosi, ha spiegato le ragioni della scelta: “Il progetto di Daya si è distinto per il suo forte valore sostenibile e solidale, dimostrando che l’agricoltura può diventare un mezzo di inclusione e cambiamento“. Durante la cerimonia, ha consegnato il premio – un contributo di 3mila euro – a Marcella Perinon e Riccardo De Conti, rappresentanti dell’associazione.

Alla premiazione erano presenti anche i ragazzi seguiti dall’associazione, testimoniando il valore del progetto nella loro vita. L’evento ha visto la partecipazione dell’amministrazione comunale, guidata dalla sindaca Roberta Tedeschi. Un ringraziamento speciale è andato anche al gruppo Alpini e ai Centri giovanili don Mazzi per il loro supporto.