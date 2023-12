Terzo mandato in Regione Veneto, Tosi va all’attacco di Zaia

L’ex sindaco di Verona Flavio Tosi all’attacco del governatore del Veneto Luca Zaia sul tema del terzo mandato in Regione.

L’ex sindaco di Verona Flavio Tosi all’attacco di Luca Zaia. Tema, la presidenza della Regione Veneto. O meglio, il fatto che il governatore Zaia, che guida la regione dal 2010, rispondendo al ministro Antonio Tajani abbia definito anacronistico il limite ai mandati fissato dalla legge. “Poco coerente – lo ha definito l’ex sindaco di Verona, ora parlamentare di Forza Italia e coordinatore per il Veneto del partito azzurro -, visto che da una parte è contro la legge statale sul limite ai mandati per i presidenti, dall’altra a favore della legge regionale da lui stesso varata che pone il limite per gli assessori”.

“Anche perchè – insiste Tosi – di fatto Zaia è presidente della Regione dal 2010, quindi questo è già il suo terzo mandato. E trovo singolare – conclude l’ex sindaco – che ora si allei con i presidenti di Emlia Romagna, Campania e Puglia pur di ottenere quello che vuole. Ovvero governare il Veneto per 20 anni”.