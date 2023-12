Santa Lucia e i banchetti a Verona.

Una delle feste più attese dai bimbi è quella di Santa Lucia, celebrata a Verona e non solo, con i banchetti in piazza Bra nei giorni che precedono il 13 dicembre. È una festività che a differenza del Natale non si celebra in tutta Italia, bensì solo solo in Veneto e in alcune provincie della Sicilia (Siracusa, dove Santa Lucia nacque).

Nella nostra provincia viene vista dai bimbi come un babbo natale in anticipo, perché porta di casa in casa i suoi regali, ma solo se ci si è comportati bene. Fu una martire cristiana a causa della grande persecuzione dei Cristiani sotto Diocleziano. Per tradizione è invocata come protettrice della vista, cui deriva il nome Lucia (lux, cioè luce). La si ricorda infatti con il viso coperto da un velo (per la sua cecità e assenza di occhi), con abito bianco (colore della purezza del battesimo), fascia rossa (rappresenta il sangue del martirio) e una corona di candele sul capo.

L’attesa del suo arrivo.

Nonostante la sua storia possa sembrare leggermente cupa, per i bimbi è un vero e proprio desiderio quello di incontrarla. Per questo, nella sera/notte tra il 12 e 13 dicembre, è usanza lasciare un piattino con biscotti, latte e carota affianco alla porta d’ingresso della casa, così da sfamare e ringraziare Santa Lucia e il suo asinello, nonché suo accompagnatore. Molto spesso accade che lei suoni anche il campanello, dando così i regali direttamente nelle mani dei bimbi, lasciandoli a bocca aperta e pieni di gioia.

I banchetti di Santa Lucia in piazza Bra.

In molte piazze di Verona e provincia in occasione di questa festa viene organizzato l’arrivo della Santa con il suo asinello (Castaldo), dando ai bimbi la possibilità di poterla incontrare. Un altro evento che Verona offre in occasione del 13 dicembre sono i Banchetti di Santa Lucia, in piazza Brà, con più di 200 bancarelle cosparse intorno alla piazza, tra dolciumi, le tipiche frittelle di Santa Lucia, panini, idee regalo e abbigliamento.

Questo evento è ad ingresso libero e ha avuto inizio ieri 10 dicembre, con termine proprio mercoledì 13. Le bancarelle saranno aperte dalle ore 9 alle ore 20, per tutta la durata dei 4 giorni.