Flavio Tosi nominato da Berlusconi coordinatore per il Veneto di Forza Italia.

Entrato in Forza Italia da pochi mesi, appena prima del ballottaggio per le comunali tra Federico Sboarina e Damiano Tommasi, l’ex sindaco di Verona Flavio Tosi continua la scalata all’interno del partito azzurro. Nella rivoluzione decisa da Silvio Berlusconi Tosi è stato infatti nominato coordinatore di Forza Italia per il Veneto. Prende il posto di Michele Zuin, assessore del Comune di Venezia.

Berlusconi ha poi nominato Paolo Barelli capogruppo di Forza Italia alla Camera, al posto di Alessandro Cattaneo, che diventa vicecoordinatore del partito al fianco di Anna Maria Bernini, con la delega alla organizzazione territoriale del partito, in vista delle Europee. Licia Ronzulli resta presidente dei senatori di Forza Italia.

Oltre al Veneto, cambiano i coordinatori di altre sei regioni: per la Basilicata la senatrice Maria Elisabetta Casellati, per l’Emilia Romagna la deputata Rosaria Tassinari, per la Lombardia il deputato Alessandro Sorte, per il Molise il senatore Claudio Lotito, per la Sicilia Marcello Caruso, per la Toscana Marco Stella.