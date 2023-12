Il ministro Urso: “A Verona un G7 dedicato a industria e spazio”

Il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso a Verona: “Qui un G7 dedicato all’industria e allo spazio”.

“Il 2024 sarà un anno importante per l’Italia anche perché presidierà il G7 per tutto l’anno, che inizierà proprio nella città di Verona”: lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, a Verona per fare il punto sulle attività del 2023.

“Il primo evento ministeriale del G7 sarà proprio quello dell’Industria e dello Spazio che abbiamo voluto riproporre dopo 7 anni. Nel senso che abbiamo chiesto ai nostri partner G7 se erano intenzionati anch’essi a ripristinare la ministeriale dell’Industria e dello Spazio e abbiamo deciso di realizzarla qui a Verona”. L’evento è in programma per il prossimo 14 marzo, e sarà preceduto dall’incontro con gli stakeholders internazionali che potranno incontrare i vertici dei 7 grandi Paesi, ovvero i ministri dell’industria.

Ma perchè Verona? “Abbiamo scelto Verona perché ha un assetto industriale molto significativo nell’area, quella del nordest italiano, che rappresenta il polmone produttivo del nostro Paese anche per quanto riguarda l’innovazione tecnologica e industriale del nostro Paese. Mi riferisco allo Spazio – ha specificato Urso – , perché sta crescendo un distretto dello Spazio molto importante anche nel Veneto”.