Paura a Peschiera, incendio nell’edificio in ristrutturazione

Incendio a Peschiera, edificio in ristrutturazione in fiamme.

Paura nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 25 settembre, per un incendio a Peschiera del Garda: poco dopo le 14 un denso fumo nero, visibile da molto lontano, si è levato dalle parti di un edificio in ristrutturazione. Subito è scattato l’allarme, tra la preoccupazione dei residenti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con squadre in arrivo anche da fuori provincia di Verona. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme avrebbero intaccato il tetto dell’edificio. Non ci sarebbero fortunatamente feriti.