Pescantina, l’abbraccio a don Lorenzo che lascia dopo 22 anni

Doppia emozione a Pescantina: la comunità saluta don Lorenzo e celebra le nozze d’oro; due momenti importanti che hanno scandito la giornata di domenica 19 ottobre.

Nella parrocchia di Balconi, si è svolta la cerimonia di conclusione del mandato di don Lorenzo. Il sacerdote ha servito la comunità per ventidue anni, periodo in cui è stato ritenuto una guida fondamentale, in particolare per le nuove generazioni e per i giovani della frazione.

Contemporaneamente, al Duomo di San Lorenzo, sono stati festeggiati i cinquantesimi anniversari di matrimonio. L’evento ha onorato il traguardo raggiunto dalle coppie, simbolo di amore, impegno e vita condivisa.

Dopo la celebrazione eucaristica delle ore 11, i partecipanti si sono riuniti nei locali del Circolo Noi per un momento conviviale, creando un’occasione di festa e di incontro tra diverse generazioni. Al termine, a tutte le coppie che hanno raggiunto il mezzo secolo di unione è stata consegnata una pergamena commemorativa.