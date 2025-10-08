A Nogara anziano automobilista sventa la truffa del finto incidente e fa arrestare i due responsabili, truffatori seriali.

È stata sventata grazie al sangue freddo di un cittadino e all’intervento dei carabinieri di Nogara una tentata “truffa del finto incidente”, messa in atto nei giorni scorsi nel centro cittadino. La dinamica dell’evento segue uno schema ormai tristemente noto: un automobilista anziano, mentre percorreva le vie del centro, ha udito un colpo improvviso sulla fiancata del proprio veicolo.

La truffa del finto incidente.

Poco dopo, è stato avvicinato da un uomo e una donna a bordo di un’auto di grossa cilindrata, che lo hanno accusato di aver urtato la loro vettura, danneggiandola. I due, con tono deciso ma apparentemente cordiale, hanno mostrato un “graffio” sulla fiancata dell’auto dell’anziano, inducendolo a ritenere di aver causato realmente un danno.

Tuttavia, l’uomo, insospettito dalla dinamica e certo di non aver avuto alcun impatto, ha reagito con lucidità, proponendo ai presunti danneggiati di chiamare immediatamente i carabinieri per accertare i fatti. A quel punto, l’uomo e la donna sono risaliti rapidamente sul loro veicolo e si sono allontanati. Il protagonista di questa vicenda si è poi recato presso un’autocarrozzeria locale, dove è stato accertato che il presunto graffio sulla carrozzeria era in realtà solo una macchia di sostanza oleosa, rimossa facilmente con una spugna bagnata: nessun danno, nessun sinistro, ma un chiaro tentativo di truffa.

Immediatamente attivatisi, i carabinieri di Nogara hanno acquisito e analizzato i filmati delle telecamere di videosorveglianza comunali, riuscendo a ricostruire nei dettagli l’intera sequenza dell’evento. Le immagini hanno confermato che i due truffatori, a bordo di un’autovettura scura, avevano simulato un impatto lanciando un oggetto contro l’auto dell’anziano, per poi seguirlo fino a un parcheggio e metterlo sotto pressione con l’obiettivo di ottenere un risarcimento in contanti.

Grazie a riscontri e incroci di dati, i militari sono riusciti a identificare i due responsabili, già segnalati in più occasioni per analoghi episodi in diverse province del Nord Italia. I due soggetti, un uomo e una donna, sono stati denunciati in stato di libertà per tentata truffa in concorso.

I carabinieri spiegano come evitare le truffe.

Questo episodio conferma l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La prontezza del denunciante e la fiducia riposta nei carabinieri hanno permesso di evitare che la truffa andasse a segno e di colpire una coppia di truffatori esperti, già noti per analoghi reati. A tal proposito, sono in corso e verranno ulteriormente intensificate le conferenze pubbliche e gli incontri con la cittadinanza nei Comuni della Media Pianura Veronese, tra cui Nogara, per fornire consigli utili, casi pratici e strumenti concreti di difesa. Durante questi incontri, i carabinieri illustrano le principali modalità utilizzate da malintenzionati per truffare le vittime, spiegano come riconoscerle e soprattutto come reagire e a chi rivolgersi in caso di sospetto.

L’Arma dei carabinieri invita tutta la popolazione, in particolare gli anziani e i loro familiari, a non esitare nel contattare il 112 per qualsiasi situazione sospetta o anomala. Nessuna richiesta di denaro in contanti deve mai essere accettata in strada, specialmente da sconosciuti che dichiarano falsi incidenti o altri pretesti.