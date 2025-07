Nogara in Festa e Giardino delle Bionde: la sagra raddoppia

A Nogara l’Antica sagra della Madonna del Carmelo ospiterà le manifestazioni Il Giardino delle Bionde e Nogara in Festa.

È stata presentata oggi, mercoledì 9 luglio nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, l’Antica sagra della Madonna del Carmelo, che ospiterà le manifestazioni Il Giardino delle Bionde e Nogara in Festa, in programma a Nogara dal 18 al 22 luglio.

Gli eventi nogaresi – organizzati da Pro Loco, Comune e Congrega Corte Serraglio – confermano la formula delle precedenti edizioni che, coinvolgendo sia le famiglie che giovani e giovanissimi in diversi punti del paese, ha avuto riscontri positivi. All’Antica Sagra della Madonna del Carmelo, vicino a Palazzo Maggi, verranno allestiti il luna park e, nel cortile del Palazzo, gli stand gastronomici curati dalla Congrega Corte Serraglio, che proporranno piatti popolari, come risotti, fettuccine e grigliate.

Musica e stand gastronomici.

Il menù de “Il Giardino delle Bionde”, a Villa Raimondi, vedrà – accanto a portate tradizionali come costate e risotti alla Nogarese – hot dog, hamburger e roast beef, accompagnati da birra alla spina e calici, veronesi e non. Spazio, sempre nel giardino, anche ad eventi musicali serali: venerdì 18 la musica dal vivo dei Guastafestival e dj set, sabato la festa di The Factory e Verona Deep Pearà, domenica i Goodbye con il repertorio dei Pooh, lunedì la tribute band dei Nomadi Ma Noi No e martedì, prima del tradizionale spettacolo pirotecnico, le più belle canzoni di Vasco con la Diapason Band.

Anche la Congrega, per Nogara in Festa, promuoverà diversi concerti: il 18 serata country, il 19 la Brand New Band, il 20 Melody Rose Concert, il 21 la voce di Beatrice Cotifava e il 22 omaggio a Lucio Battisti con David Cremoni e Angela Castellani. Infine, un terzo spazio dedicato alle sette note, verrà allestito in piazzetta del municipio e ospiterà il 18 i Gadara Rock Band, il 19 Gaia Beatrice e Max Lonardi, il 20 Luca Donini quartet e il 22 i Geng Ska.

Da ricordare gli eventi collaterali organizzati dalle associazioni locali durante i giorni di festa: la mostra di fotografia e delle opere degli artisti nogaresi, la pesca di beneficenza promossa dal gruppo Campiol in sala Ciresa, la corsa ciclistica 24° Trofeo Ball – categoria Donne Juniores – con la campionessa Matilde Rossignoli e il trofeo Pierini Pescatori.

Sono intervenuti alla presentazione il presidente della Provincia, Flavio Pasini; il vicesindaco di Nogara, Marco Poltronieri con l’assessore alle associazioni, Silvia Falavigna; il presidente della Pro Loco di Nogara, Riccardo Mirandola e il presidente della Congrega Corte Serraglio, Claudio Soffiati.