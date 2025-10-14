Tragedia sfiorata a Nogara: uomo ferito dal colpo di fucile di un cacciatore.

Battuta di caccia finita male a Nogara: un uomo è rimasto ferito da un colpo di fucile esploso da un cacciatore di 77 anni. L’anziano residente a Sorgà, è stato fermato dai militari per accertamenti.

Secondo quanto riporta il post su Facebook della LAC Piemonte – Lega per l’Abolizione della Caccia, l’anziano avrebbe sparato a distanza ravvicinata vicino a un’abitazione. In quel momento, in zona c’era una fitta nebbia, condizione che potrebbe aver ridotto la visibilità e contribuito all’incidente.

La persona colpita è stata raggiunta da un pallino di piombo al polpaccio. Soccorsa immediatamente, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Mater Salutis di Legnago, dove i medici hanno provveduto a rimuovere il corpo estraneo.

L’episodio è stato denunciato pubblicamente dalla LAC Piemonte – Lega per l’Abolizione della Caccia, che sui social ha espresso dure critiche nei confronti della gestione della caccia anche nella provincia di Verona, definendo l’accaduto “un altro incidente di caccia”.