Vintage party a Mozzecane: unica data veneta di Greg (senza Lillo) & The Frigidaires a Villa Ciresola.

Greg & The Frigidaires saliranno sul palco di Mozzecane mercoledì 31 luglio alle 21.30 nel parco di Villa Ciresola. La band è capitanata da Claudio “Greg” Gregori, celebre volto del duo comico Lillo & Greg, per un concerto esplosivo tra rock and roll, doo-wop e swing.

L’evento fa parte della rassegna culturale estiva Narr.azioni, organizzata dal Comune di Mozzecane in collaborazione con Box Office Live, e arriva dopo il successo della serata inaugurale con Paola Turci e Gino Castaldo.

Un vintage party sotto le stelle.

Quella di Greg & The Frigidaires sarà unica data in Veneto e promette di trasformare Mozzecane in un’autentica festa anni ’50: abiti vintage, armonie vocali d’altri tempi, gag teatrali, cabaret e tanto, tantissimo ritmo. Sul palco, accanto a Greg, ci sarà una band affiatata e carismatica, capace di alternare brani originali e cover ironiche in italiano di grandi classici del passato, con omaggi a leggende come i Platters, i Cleftones, i Beach Boys, i Diamonds e i Cadillacs.

Un live travolgente che farà ballare il pubblico tra sonorità retrò e battute irresistibili, in un viaggio musicale che attraversa due decenni iconici della cultura pop americana.

Biglietti.

I biglietti per lo show sono già in prevendita su www.ticketone.it e www.boxofficelive.it, oppure acquistabili presso Box Office Verona (Via Pallone 16).