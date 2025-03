C’erano una volta i “torrini” dell’acqua: un’esplosione abbatte quello di Minerbe

Abbattuto il torrino dell’acqua di Minerbe.

E’ stato abbattuto il vecchio “torrino” dell’acqua di Minerbe, quello che per decenni ha rappresentato il cuore del servizio idrico, il mezzo per portare l’acqua nelle case dei cittadini. Era grazie ai “torrini” che veniva garantita la pressione nelle condotte ed erano sempre queste strutture molto alte, sollevate da terra da piloni di forme quasi sempre diverse, a fungere da riserva d’acqua per i momenti di siccità.

L’evoluzione della tecnologia, l’ammodernamento degli impianti di pompaggio, che oggi permettono di variare molto velocemente la pressione nelle condotte rispondendo in tempi quasi immediati alle maggiori richieste dei territori, ha fatto sì che le torri piezometriche non fossero più indispensabili come in passato. Gli alti costi di manutenzione, uniti alla difficoltà di intervenire su manufatti alti alcune decine di metri in cemento armato, hanno portato alla decisione di abbattere quelli più usurati dal tempo.

Il “torrino” di Minerbe.

Alta quasi 40 metri, dotata di una vasca di contenimento in calcestruzzo armato, la torre piezometrica di Minerbe si trova in via Trento ed è stata utilizzata per anni in passato dal Cisiag, l’ente che prima della nascita di Acque Veronesi gestiva il servizio idrico a Minerbe. Non più utilizzata nell’ultimo decennio, la torre è stata abbattuta questa mattina, sabato 8 marzo, con un’esplosione controllata da parte di tecnici altamente specializzati in questo tipo di operazioni.

Il piano di abbattimento ha visto la sinergia tra Acque Veronesi, Questura, Comune e Polizia locale di Minerbe. Un paio d’ore la tempistica dell’intervento che ha comportato l’evacuazione di cinque abitazioni che si trovavano all’interno di un raggio di 150 metri dal punto di detonazione. Dal 2019 è il quinto torrino abbattuto da Acque Veronesi (in precedenza San Vito di Legnago, Zimella, Veronella e Povegliano). Ad oggi sono ancora 31 le torri presenti in provincia, 13 ancora funzionanti, 18 fuori servizio.

Erano presenti, tra gli altri, il vicepresidente di Acque Veronesi Stefano De Pietri, il consigliere di amministrazione Adriano Pimazzoni, il direttore generale della società Diego Macchiella ed il sindaco di Minerbe Andrea Girardi.