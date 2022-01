Meteo, la Protezione civile dichiara lo stato di attenzione per vento forte

Stato di attenzione meteo per vento forte.

Di pioggia per ora non se ne vede, ma in compenso in Veneto, e anche a Verona, scatta l’allerta vento per le prossime ore, soprattutto sui rilievi. Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto ha infatti emesso un nuovo bollettino che prevede tra il pomeriggio/sera di lunedì 31 gennaio e le prime ore di giovedì 3 febbraio venti settentrionali forti/molto forti sui rilievi, con raffiche anche molto significative specie in alta quota. Sono inoltre previste, a tratti, forti raffiche di Foehn anche nelle valli, e probabili fasi più intense nella notte/mattino di martedì 1 e nella giornata di mercoledì 2 febbraio. Infine, probabili rinforzi di Foehn anche sulle zone pedemontane, specie occidentali.

Alla luce dei fenomeni meteorologici previsti, si dichiara la fase operativa di attenzione per vento forte, sulla zona montana e pedemontana, dalle ore 18 del 31 gennaio alle ore 6 del 3 febbraio.