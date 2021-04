Verona, le previsioni del primo weekend in zona gialla.

Non c’è primo maggio che tenga. Anche questo fine settimana, che per Verona sarà il primo in zona gialla, con i plateatici di bar e ristoranti accessibili, dal punto di vista meteorologico non promette niente di buono. Come sottolineano le previsioni di Arpav, infatti, “l’area depressionaria proveniente dalla regione iberica tenderà a spostarsi verso est transitando sul Veneto nel fine settimana, mantenendo condizioni di tempo instabile/perturbato con precipitazioni frequenti, specie sulle zone montane e pedemontane, con una fase più intensa nella notte tra sabato e domenica quando le precipitazioni saranno diffuse su tutto il territorio regionale”.

La speranza quindi è che le piogge si concentrino soprattutto la notte, quando complice anche il coprifuoco c’è ben poco da fare. inoltre una buona notizia c’è, visto che almeno le temperature dovrebbe subire un leggerissimo aumento. L’altra buona notizie è che da lunedì prossimo il tempo dovrebbe migliorare almeno un po’. In attesa che arrivi, finalmente, la primavera.

(Visited 1 times, 30 visits today)