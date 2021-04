Sulle montagne della Lessinia è tornata la neve.

La primavera si prende una pausa: dopo le temperature decisamente al di sopra della norma di qualche giorno fa, sulle montagne veronesi è tornata la neve. Tra il pomeriggio di ieri e la mattinata di oggi in Lessinia la pioggia della pianura si è infatti trasformata in neve, subito sopra il centro di Boscochiesanuova, dai 1100 metri di altitudine in su. E anche il termometro ha fatto segnare temperature ben al di sotto delle medie del periodo.

Una spolverata di neve un po’ fuori tempo che oltre ai monti veronesi ha coinvolto anche il resto del Veneto, con nevicate nel bellunese e a Cortina, e anche del nordest, visto che quello di questa mattina è stato un risveglio candido anche per le montagne del Friuli. Per il momento la primavera, dopo un antipasto recente, continua a farsi attendere.

Secondo le previsioni del centro meteo Arpav, dopo il passaggio della perturbazione di stampo autunnale che da domenica 11 sta interessando la regione con precipitazioni estese e persistenti e quantitativi anche abbondanti, da mercoledì 14 il tempo tenderà a ritornare più stabile e soleggiato ma ancora condizionato da masse d’aria piuttosto fredde che manterranno per gran parte della settimana temperature ben sotto la norma del periodo. In pianura non sono previste intense gelate paragonabili a quelle registrate il 7 e 8 aprile ma le temperature minime tra mercoledì e

venerdì potranno raggiungere valori molto prossimi allo zero o di poco superiori su gran parte della pianura

e diffusamente sottozero sulle zone montane.

