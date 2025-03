Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Siamo in un momento di stallo barico, dove difficilmente una figura si impone sull’altra, proprio per questo nei prossimi giorni scivolerà verso di noi, aria un po’ più fredda dell’attuale ma grazie al richiamo creato dall’alta pressione che andrà ad estendersi verso il nord del continente, porterà di nuovo un clima simile alla primavera.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato è previsto il passaggio di un debole fronte perturbato con cielo molto nuvoloso per gran parte del giorno e brevi precipitazioni di poca importanza. Le stesse sono maggiormente concentrate durante le ore del mattino, dal pomeriggio tendenza a cessazione dei fenomeni. Venti in rinforzo da est o nord est e temperature in lieve calo nei valori massimi del giorno.

Per domenica prima parte del giorno cielo nuvoloso o variabile ma senza piogge, dal pomeriggio apertura del cielo con ampio spazio al sole, per una bella giornata di fine inverno. Venti in attenuazione ma sempre molto attivi da oriente e temperature stazionarie o in lieve aumento.

Tendenza.

Dopo questo passaggio che potrà in qualche modo ricordare quella che dovrebbe essere la stagione in corso, pronto un nuovo miglioramento associato a un aumento delle temperature per giornate che sempre di più potranno somigliare alla primavera entrante. Al momento non sono prevedibili irruzioni di aria fredda e pertanto la stagione pare volerci salutare senza aver lasciato alcuna traccia del proprio passaggio.