Meteo weekend a Verona: termometro in salita e tanti saluti all’inverno

Previsioni meteo a Verona per il fine settimana.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Un campo di alta pressione non molto solido però, mantiene un tipo di tempo discreto con qualche nube di passaggio per infiltrazioni di aria umida oceanica.

Previsioni meteo a Verona.

Per oggi, sabato, tempo incerto con nubi di passaggio durante la notte e mattinata. In seguito nel pomeriggio potrebbero esserci maggiori schiarite. Temperature in aumento nei valori minimi per le nubi, sopra i 10°C su quasi tutta la pianura, in aumento anche le massime su valori anche sopra la media (punte di 18-19°C questo pomeriggio), venti dapprima occidentali, in seguito in rotazione da oriente verso sera. La giornata festiva trascorrerà sempre all’insegna di un tempo discreto ma stavolta le nubi dovrebbero verificarsi nel pomeriggio e in serata, non sono attese precipitazioni. Venti dapprima orientali, in rotazione da occidente in serata. Temperature stazionarie o in leggero aumento le massime.

Tendenza.

Si conferma un tipo di tempo discreto o al più incerto anche per i primi della settimana. Non sono escluse delle foschie al mattino per l’elevato tasso di umidità, ma per il resto non si prevedono precipitazioni, temperature attorno ai valori medi tipici della fine seconda decade di marzo. Insomma non sono prevedibili ondate di freddo tardive, anzi, è probabile che anche questo mese termini sopra la media termica, quindi inverno astronomico che sta per finire, anche se per la verità diciamolo pure, è sempre stato assente.

Nell’immagine: spaghi ensemble Wetterzentrale