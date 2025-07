Tempo di nuovo stabile e temperature in salita nei prossimi giorni: le previsioni meteo per Verona e provincia.

Il tempo torna di nuovo stabile a Verona e provincia, e le temperature ricominciano a salire: ecco le previsioni meteo per i prossimi giorni.

Dopo le blande infiltrazioni d’aria più umida e instabile nella giornata di ieri con qualche locale temporale soprattutto in montagna, le condizioni meteo sono tornate completamente stabili, come assicurano gli esperti di meteo4verona. Anche nei prossimi giorni la stabilità sarà prevalente nonostante permanga la possibilità di qualche rovescio e temporali soprattutto sulle zone montane e nelle ore più calde della giornata.

Per domani, martedì 15 luglio, avremo quindi una giornata generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel corso del pomeriggio non è escluso qualche blando rovescio sulle zone montane. Le temperature in pianura saranno tra i 32 e i 36 gradi le massime, tra i 17 (in campagna) e i 22 gradi (in centro città) le minime. Per mercoledì e giovedì condizioni simili con possibili locali rovesci in alta montagna nelle ore pomeridiane.