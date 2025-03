Sole e caldo, a Verona sarà primavera almeno fino a sabato

Meteo, a Verona è primavera: l’anticiclone resisterà per l’intera settimana, avremo sole e caldo almeno fino a sabato.

A Verona sarà primavera per tutta la settimana: le previsioni meteo dicono che l’espansione dell’anticiclone mantiene condizioni stabili con cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la provincia, sia in pianura che in montagna. Solo tra notte e prime ore del mattino non è escluso qualche banco di nebbia in aperta campagna.

Ci sarà però una sensibile escursione termica tra il giorno e la notte. In pianura per tutta la settimana potremo avere temperature massime, durante il giorno, comprese tra i 14 e i 17 gradi. Le minime invece saranno tra i 4 e i 7 gradi nel centro di Verona, un po’ più basse, tra meno 1 e più 4, in aperta campagna.

Secondo le previsioni le condizioni resteranno ancora stabili fino almeno alla giornata di sabato (compreso) con temperature stazionarie.