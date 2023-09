Meteo, scatta l’allerta gialla per piogge e temporali: ecco dove e quando

Meteo Veneto, allerta gialla per piogge e temporali.

Il Meteo regionale del Veneto segnala per domani venerdì 22 settembre tempo instabile e perturbato con precipitazioni più diffuse e consistenti sulle zone centro-settentrionali dove saranno possibili quantitativi localmente abbondanti. La fase più intensa è prevista tra la mattinata e l’inizio serata anche con rovesci e temporali che localmente potranno risultare intensi specie per forti rovesci.

Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale comunica che, per criticità idrogeologica per temporali, è stata dichiarata la fase operativa di “Attenzione” (Gialla) dalle 00 di venerdì 22 settembre alle 00 di sabato 23 settembre, in tutti i bacini idrografici del Veneto.