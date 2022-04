Meteo, vento forte e temporali in arrivo, neve sui 2mila metri.

Il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione del Veneto ha emesso oggi un avviso in cui dichiara che domani, sabato 9 aprile, si attendono venti a tratti tesi, con possibili locali raffiche per temporali in pianura dalle ore centrali e, per Foehn, sulle zone montane e pedemontane. Nel pomeriggio e verso sera, inoltre, sono previsti venti di Bora anche forti e con probabili significative raffiche su costa e pianura adiacente, più intense su quella centro-meridionale.

In particolare, si dichiara attenzione per il vento forte dalle ore 12.00 alle ore 24.00 di sabato 9 aprile. Per quanto riguarda la previsione delle nevicate: oggi, venerdì 8 aprile, si prevede un modesto peggioramento del tempo verso sera e, nella notte, con limite delle nevicate oltre i 2000-2200 m. Sabato 9 aprile, il tempo sarà moderatamente instabile, specie nelle prime ore, su tutte le zone montane e, nel primo pomeriggio, sulle zone prealpine con precipitazioni in prevalenza modeste con locali rovesci.

Domenica, invece, si prevede un tempo stabile e soleggiato. Non si esclude qualche locale annuvolamento durante le ore centrali sui settori dolomitici più settentrionali.