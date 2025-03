Maltempo, in Veneto il peggio (almeno per ora) è passato

Maltempo in Veneto, il peggio sembra passato: fino a lunedì 17 “non sono attese precipitazioni significative”.

Maltempo, in Veneto il peggio è passato: il meteo regionale comunica infatti che oggi, domenica 16 marzo, e domani, lunedì 17, non sono attese precipitazioni significative. E’ in atto il graduale deflusso della morbida nei tratti di pianura del reticolo idraulico, in risposta alle precipitazioni occorse nei giorni scorsi.

Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale informa che dalle 20 di oggi alle 20 di lunedì 17 marzo resta confermata la fase operativa di “attenzione” (allerta gialla), da riconfigurare, a livello locale, in fase di preallarme/allarme a seconda dell’intensità dei fenomeni, per criticità idraulica nel bacino Basso Brenta Bacchiglione.

Si segnalano valori di livello idrometrico prossimi alla seconda soglia per il Fratta a Valli Mocenighe, anche per effetto dello scarico delle idrovore