Previsioni meteo a Verona per il fine settimana: ecco l’estate.

Salve amici di Meteo 4 Verona, eccoci anche questa settimana con l’appuntamento delle previsioni del tempo per Verona e provincia per il weekend.

Situazione.

Al momento ci sta interessando un’area di alta pressione che trasporta aria molto calda proveniente dall’Africa, le temperature sono già infatti di oltre 3° sopra la media da noi, al centro sud nei prossimi giorni si potranno vedere anche i 40°.

Previsioni meteo per Verona.

Per sabato tempo bello con netta prevalenza del sole, è previsto un aumento delle minime, che si porteranno sopra i 20°, anche le massime saranno comprese tra i 33 e 34°, con punte anche fino ai 35° in alcuni casi. Aumenterà anche l’umidità portando una sensazione di afa nelle ore più calde, venti deboli di direzione variabile.

Per domenica bella giornata di sole con cieli sereni o velati, minime molto alte con valori sui 22° circa, massime sui 34 o 35°, tempo afoso e solo in montagna rischio di qualche rovescio o breve temporale, venti deboli in prevalenza orientali.

Tendenza.

Per lunedì è atteso un breve passaggio instabile dovuto a infiltrazioni di aria più fresca oceanica, si attendono dei temporali più probabili in montagna e nella seconda metà della giornata, ma possibili in alcune zone di pianura specialmente quelle vicine ai monti. Temperature ancora elevate perché il peggioramento arriverà verso sera, venti dapprima orientali, in rotazione da occidente in serata, attenzione che in qualche zona, specialmente verso i monti, saranno possibili anche fenomeni di forte intensità con possibili cadute di grandine.

Non è possibile prevedere al momento le zone precise dove si avranno questi fenomeni, ma indicativamente secondo le carte meteo sembra che possano prediligere le zone montane del Veneto e la Lombardia. Infine per martedì ci dovrebbe essere un ristabilimento delle condizioni di bel tempo, ma con aria più respirabile di origine atlantica e non più africana, con massime in calo anche sotto i 30°.

Nell’immagine la pressione in quota e al suolo prevista per domenica mattina (ICON DWD by meteociel.fr)