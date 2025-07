VesteMMundi a Malcesine: la moda etica sbarca sul Garda

Malcesine: VesteMMundi racconta storie di tessuti, persone e luoghi al Lago di Garda.

VesteMMundi, il progetto di moda etica firmato da Roberto Scappaticcio, arriva dall’8 al 17 agosto nelle sale del Palazzo dei Capitani di Malcesine, sul Lago di Garda. L’esposizione, curata da Matteo Chincarini con il patrocinio del Comune di Malcesine, si snoda in tre sale storiche del palazzo, trasformandole in tappe di un itinerario che intreccia tessuti, storie e tradizioni da ogni parte del mondo.

In mostra 14 abiti originali, realizzati in collaborazione con artigiani locali tra Italia, Réunion, Colombia e Himalaya. Ogni capo è una “capsula” di cultura e identità: dal poncho in lana di alpaca al completo in lino rosso, dal kimono al pantalone Avant-Garde. A raccontarne la genesi anche fotografie, video e tre docufilm – tra cui Parivara – Le ultime famiglie, selezionato in due festival cinematografici internazionali.

Lontano dai ritmi frenetici dell’industria della moda, VesteMMundi promuove un approccio basato su sostenibilità, unicità e lentezza. Gli abiti non sono semplici creazioni sartoriali, ma testimonianze tangibili di esperienze vissute: ogni fibra, ogni cucitura è frutto di incontri con comunità locali, conoscenze artigianali tramandate e risorse naturali del territorio.

Il progetto.

Il progetto, nato nel 2018, si fonda su un principio tanto semplice quanto rivoluzionario: trasformare il viaggio in atto creativo e produttivo, con ogni collezione costruita nel rispetto delle persone e dei luoghi che la rendono possibile. Gli abiti nati in una terra vengono portati nella successiva, in una sorta di staffetta culturale che mette in connessione popoli e storie.