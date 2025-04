“Se Fosse Pietra…”: il festival che celebra l’anima della Lessinia

“Se Fosse Pietra…”: artigianato, sapori e tradizioni della Lessinia a Fosse di Sant’Anna d’Alfaedo.

Domenica 18 maggio, Fosse di Sant’Anna d’Alfaedo si trasformerà in un palcoscenico per celebrare l’anima della Lessinia con l’evento “Se Fosse Pietra…”. Si tratta di un festival dedicato all’artigianato, ai mestieri antichi e ai prodotti enogastronomici del territorio.

Ma “Se Fosse Pietra…” non è solo artigianato. Il festival sarà un vero e proprio tripudio di sapori grazie alla presenza di stand dedicati ai prodotti enogastronomici locali. I visitatori potranno deliziare il palato con le eccellenze del territorio, tra cui i rinomati Gnocchi della Lessinia.

Durante tutta la giornata, inoltre, saranno disponibili panini caldi, pizzette e patatine per soddisfare ogni desiderio culinario. Ad accompagnare le degustazioni, non mancheranno birre artigianali locali, per un brindisi alla tradizione.

L’atmosfera festosa sarà ulteriormente arricchita dalla musica dal vivo. Il programma prevede l’esibizione de “I Briganti del Folk” alle ore 11 e di “Medula” a partire dalle ore 15.

L’evento è organizzato dal comitato Fosseland.

Il programma.