Lessinia Legend Run punta al record di iscritti: obiettivo quota mille

Obiettivo mille atleti iscritti per la Lessinia Legend Run edizione 2025, in scena domenica 14 settembre.

A due settimane dall’evento si profila il record di iscritti puntando a superare la quota di 1.000 atleti partecipanti per Lessinia Legend Run, gara di riferimento della Provincia di Verona e non solo nell’ambito del trail running che andrà in scena domenica 14 settembre.

Partenza e arrivo saranno come da tradizione nella cornice del centro di Velo Veronese (VR) a partire dalle ore 07.00 per la nuova competizione LLR50 (50 km e 3.400 m D+) e a seguire le altre distanze di 30km, 20km e 10km per terminare in serata con gli arrivi degli ultimi atleti per le ore 19.00.

La gara si svolge da sempre nel cuore dell’altopiano della Lessinia ma che arriva nei percorsi più lunghi a sconfinare nella Provincia di Trento quando addentrandosi nel Gruppo del Carega si attraversa il Comune di Ala toccando le cime delle Piccole Dolomiti e poi percorrendo la parte alta della Val dei Ronchi.

La manifestazione punta a riconfermarsi nel panorama di manifestazioni di trail superando i 950 atleti iscritti della scorsa edizione, provenienti soprattutto dal Veneto, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lombardia ma anche consolidando una buona presenza internazionale con più di 15 nazionalità estere già presenti sulla lista iscritti.

L’evento, oltre al lato atletico, è un’occasione per promuovere il territorio anche attraverso sentieri meno conosciuti e percorsi.

Nell’ambito della manifestazione viene inoltre riproposta un’iniziativa già presente da qualche anno rivolta ad un gruppo di circa 30 persone affette da morbo di Parkinson, le quali affronteranno con l’assistenza di un fisioterapista ciascuno il percorso di 10 km attraversando le contrade attorno Velo dopo aver effettuato una serie di uscite preparatorie nei mesi precedenti. La manifestazione è organizzata dall’Associazione sportiva “Lessinia Legend Sport Asd” in collaborazione con i Velorunners.