Bolca esclusa dall’Unesco: il sogno si infrange sui teatri condominiali

Speranza “fossilizzata”: Bolca esclusa dall’Unesco, vittoria per i teatri condominiali del centro Italia.

Bolca esclusa dall’Unesco: battuta d’arresto inattesa per la Pesciara, uno dei siti paleontologici più importanti al mondo. La candidatura non è stata accolta: al suo posto, il Ministero della Cultura ha preferito proporre i teatri condominiali dell’Italia centrale, un sistema che celebra l’architettura teatrale del XVIII e XIX secolo.

Bolca si era preparata a lungo per questa opportunità. La comunità locale, supportata da associazioni e istituzioni, aveva lavorato intensamente per presentare un progetto che mettesse in risalto il valore unico dei suoi fossili, che raccontano storie di vita risalenti a milioni di anni fa. Purtroppo, l’impegno, che ha visto anche un finanziamento di 200 mila euro dalla Regione Veneto, non è bastato.

Molti si aspettavano che Bolca fosse il candidato ideale, vista la qualità del dossier e il significato storico-scientifico del sito. Invece, la scelta è ricaduta su una proposta completamente diversa, focalizzata sul patrimonio teatrale delle Marche, Emilia-Romagna e Umbria.

Come se non bastasse, il museo della Pesciara resterà chiuso fino a marzo, per problemi tecnici legati al riscaldamento. Nonostante la delusione, la possibilità di riproporre la candidatura resta sul tavolo.