Fervono i preparativi: si aprono le porte degli Alta Lessinia Outdays per diventare forti come dei veri “cimbri”.

Erbezzo, a 1118 metri sul livello del mare, si prepara ad accogliere la 6ª edizione degli Alta Lessinia Outdays, 2 giorni di sport all’aria aperta. Questo evento, organizzato da altalessinia.com, si terrà il 6 e 7 luglio, e trasformerà il cuore della Lessinia in una piazza piena di energia positiva.

Sport, natura e divertimento per tutti.

Aree sportive, pareti di arrampicata, stand enogastronomici e tantissime coinvolgenti attività. Gli appassionati di fitness e yoga potranno partecipare a sessioni dedicate. Mentre gli amanti della natura potranno esplorare la bellezza del Parco Naturale della Lessinia grazie alle escursioni guidate.

Un Weekend Imperdibile.

Alta Lessinia Outdays è molto più di un semplice evento sportivo. È una celebrazione della montagna, della natura e della comunità. Un’occasione perfetta per famiglie, sportivi amatoriali e appassionati della vita all’aria aperta di vivere un’esperienza indimenticabile, immersi nella bellezza incontaminata della Lessinia.

Le corse.

Il pezzo forte del weekend sarà la Tzimbar Race, sabato 6 luglio. Una sfida di trail running che prende il nome dall’antico popolo dei Cimbri. La gara si articola in tre percorsi.

15 km .

. 36 km con 1650 metri di dislivello.

con 1650 metri di dislivello. 54 km con 2300 metri di dislivello.

La Tzimbar Race è un’opportunità imperdibile per i veri runners, con percorsi che attraversano le più belle cime tra Veneto e Trentino.

La Tzimbar Race Original invece sarà domenica 7 luglio. Si tratta di una competizione unica che combina 7 km di trail running con 4 prove di forza e abilità, tipiche delle popolazioni montane. Questa gara offre un’esperienza unica, unendo sport e tradizione in un contesto naturale mozzafiato.

La gara prevede.

Spingere una palla di fieno di circa 200kg dal punto A al punto B e ritorno. Trasporto acqua con la derla attraverso un piccolo percorso ad ostacoli. Trasporto legna con la Sgroja (apposita carriola) attraverso un breve percorso. Taglio tronchi.

Gare per i Più Piccoli. Anche i giovani atleti avranno la loro occasione di mettersi alla prova con la Baby & Junior Tzimbar Race. Bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni si cimenteranno in una corsa di 1 km e in 6 prove di abilità, due delle quali ideate dagli studenti delle scuole secondarie dell’Istituto Comprensivo di Bosco Chiesanuova.

Programma.

Sabato 6 luglio .

. 07:00 – Partenza Tzimbar Race 54 km .

. 08:30 – Partenza Tzimbar Race 36 km.

09:30 – Apertura piazza, Climbing e Adventure Park .

. 09:30 – Test Ride E-Bike Scott by LovBike.

10:00 – Partenza Tzimbar Race 15 km .

. 12:00 – Apertura chioschi enogastronomici.

15:00 – Open Tennis per bambini e ragazzi .

. 15:00 – Escursione guidata di Trekking.

15:30 – Test Ride E-Bike Scott by LovBike .

. 16:30 – Premiazioni Tzimbar Race.

17:00 – Spettacolo “Diversamente in Danza” .

. 17:30 – Breakdance Show.

18:00 – Escursione guidata di Trekking .

. 18:00 – Happy Hour in piazza con DJ Set.



Domenica 7 luglio .

. 08:30 – Sessione di Yoga mattutino .

. 09:30 – Sessione di Yoga acrobatico.

09:30 – Apertura piazza, Climbing e Adventure Park .

. 09:30 – Escursione guidata di Trekking.

10:00 – Test Ride E-Bike Scott by LovBike .

. 10:30 – Partenza Baby Tzimbar Race.

11:30 – Partenza Junior Tzimbar Race .

. 12:00 – Apertura chioschi enogastronomici.

12:30 – Premiazioni Baby & Junior Tzimbar Race .

. 14:30 – Partenza Tzimbar Race Original.

15:00 – Open Tennis per bambini e ragazzi .

. 15:30 – Escursione guidata di Trekking.

16:00 – Test Ride E-Bike Scott by LovBike .

. 16:30 – Premiazioni Tzimbar Race Original.

17:00 – Ringraziamenti finali e Baby Dance.

Per info e iscrizioni cliccare qui.