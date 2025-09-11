Ultima chiamata: SuperEnalotto, premio da 10mila euro non ancora ritirato a Legnago.

C’è anche Legnago tra le città venete dove non sono ancora stati riscossi i premi da 10mila euro messi in palio dall’iniziativa speciale “Weekend da Sogno” di SuperEnalotto SuperStar. La vincita, legata all’estrazione di sabato 28 giugno, è stata registrata alla Tabaccheria Edicola Costantini di via Scarsellini 46, ma il fortunato giocatore non si è ancora presentato per incassare il premio.

Il caso veronese non è isolato: in tutto il Veneto restano ancora sette vincite non riscosse, distribuite tra Venezia (due premi), Cavallino-Treporti, Conegliano, Cornedo Vicentino e Martellago, oltre a Legnago.

I tempi però stringono: i premi delle estrazioni del 20 e 21 giugno dovranno essere ritirati entro il 18 e 19 settembre, mentre quelli del 27 e 28 giugno – come nel caso di Legnago – entro il 25 e 26 settembre.