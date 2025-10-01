Tappa a Legnago per i donatori di sangue partiti in bici dal Trentino

Giovedì 2 ottobre tappa a Legnago per il viaggio in bicicletta dei donatori trentini, partiti con destinazione Agugliano, Ancona.

Pedalare per sensibilizzare verso la cultura del dono, in particolare per dare visibilità all’importanza della donazione del sangue: giovedì 2 ottobre, farà la sua prima tappa a Legnago il viaggio in bicicletta dei donatori trentini, partiti da Trento con destinazione Agugliano, in provincia di Ancona. Un percorso di oltre 500 chilometri, suddiviso in più tappe, che vuole unire simbolicamente le sedi Avis del territorio, condividendo tempo, energia e valori.

Il gruppo, composto da dieci ciclisti, tra cui la presidentessa regionale di Avis Trentino, Elisa Viliotti, il presidente di Avis Trento – sez. Mattarello, Livio Avi, e il presidente di Avis Rovereto, Marco Gabrielli, partirà alle 8:00 da Trento e arriverà a Legnago nel pomeriggio, verso le 16:00.

Punto di ristoro in piazza.

Ad accoglierli in piazza Garibaldi, Avis Comunale Legnago allestirà un punto ristoro per dare il benvenuto ai partecipanti, che porteranno con sé anche il labaro e gli stemmi associativi.

Soddisfazione viene espressa dal presidente di Avis Provinciale Verona, Alessandro Viali: “La pedalata dei donatori trentini è un segno concreto di come i nostri valori possano essere trasmessi anche fuori dalle sedi e dagli ospedali. La donazione è un gesto che unisce, e questo incontro ne è la prova”.

A sottolineare il legame tra sport e Avis interviene anche la vicepresidente provinciale Giada Graziani: “Lo sport e il corretto stile di vita, uniti alla donazione, rappresentano un’accoppiata perfetta. Pedalare per la solidarietà significa promuovere salute e comunità allo stesso tempo”.

“Siamo felicissimi di accogliere gli amici trentini in questa loro prima tappa – commenta la presidente di Avis Comunale Legnago, Michela Burato –. Iniziative come questa testimoniano come Avis non sia solo donazione, ma anche condivisione, partecipazione e comunità”.

L’iniziativa “Donatori trentini in bici – Trento-Agugliano” è patrocinata da Avis del Trentino e vedrà il gruppo di ciclisti fare tappa anche a Ravenna, Senigallia e infine Agugliano, dove il 6 ottobre sarà accolto dalla Festa dei donatori. Non è il primo ciclo-tour di sensibilizzazione promosso dalle sezioni trentine: nei mesi scorsi avevano già raggiunto Roma.