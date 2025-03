Sanità all’avanguardia: al via il progetto del “Mater Salutis” di Legnago

Rivoluzione sanitaria a Legnago: presentato il progetto del nuovo ospedale “Mater Salutis”

Ieri 20 marzo è stato presentato il progetto del nuovo ospedale “Mater Salutis” di Legnago, destinato a sostituire l’attuale struttura risalente agli anni ’60. L’opera, che rappresenta un investimento di 210 milioni di euro, sarà completata entro il 2029 e diventerà un punto di riferimento per la sanità nella pianura veronese.

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha sottolineato l’importanza di questo nuovo polo sanitario: “Quello di oggi è il primo passo per la crescita di un polo sanitario di riferimento per il territorio e la comunità della pianura veronese e un’ulteriore conferma del costante miglioramento della sanità veneta”.

Come sarà.

Il nuovo “Mater Salutis” sarà una struttura moderna ed efficiente, con una superficie di 62.500 m² e un volume di 280 mila m³. Al suo interno troveranno spazio 359 posti letto per i pazienti e 58 posti letto tecnici. 8 sale operatorie più 1 ibrida e 3 sale angiografiche. 3 sale parto, di cui una con vasca. 1 sala operatoria per ostetricia e ginecologia. Percorsi Fast Track in pronto soccorso per ostetricia/ginecologia, pediatria e patologia neonatale.